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أمن بوجدور ينهي نشاط مبحوث عنه وطنيا لعدة جرائم.

2021-11-01 / 10:31 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معلومات دقيقة إستطاعت من خلالها مصالح الشرطة القضائية بمدينة بوجدور، صباح اليوم الإثنين فاتح نوفمبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في إرتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات، وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث صادرتين في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية، وكذا مصالح الدرك الملكي بمدينتي العيون والداخلة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، ورصد علاقته المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

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