كندا : افتتاح قنصلية عامة للمغرب في تورنتو

2021-11-01 / 9:30 مساءً
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هبة بريس

أعلنت سفارة المملكة في كندا ،اليوم الإثنين، أن قنصلية عامة للمغرب ستفتح أبوابها في تورونتو اعتبارا من يوم الأربعاء 3 نونبر.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كان قد “أعلن خلال شهر يناير 2020، عن افتتاح هذه القنصلية العامة الجديدة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقديم خدمات إدارية عالية الجودة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقريب المصالح الإدارية إليهم، ومواكبة حاجياتهم وتطلعاتهم، والعمل على تعزيز روابطهم بالوطن الأم”.

وأفاد البلاغ أنه في إطار التقسيم القنصلي الجديد، ستغطي القنصلية العامة للمملكة بتورنتو، إضافة إلى مقاطعة أونتاريو، المقاطعات الواقعة غرب كندا، وهي مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا وكولومبيا البريطانية وأقاليم الشمال الغربي ونونافوت ويوكون ، في حين أن خدمات القنصلية العامة للمملكة بمونتريال، ستغطي من جهتها، المجال الترابي لمقاطعة كيبيك، ومقاطعات شرق كندا، وهي نوفا سكوشا، وجزيرة الأمير إدوارد، ونيو برونزويك، وكذلك نيوفاوندلاند ولابرادور.

وأوضح البيان أنه “خلال هذه المرحلة الانتقالية بين القنصليتين العامتين في مونتريال وتورونتو، تود سفارة المملكة المغربية في كندا لفت انتباه أعضاء الجالية المغاربة المقيمين بكندا إلى أن القنصلية العامة للمملكة بمونتريال ستستمر، مؤقتا وحتى إشعار آخر، في تقديم الخدمات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وبالتوثيق العدلي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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