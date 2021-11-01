إسرائيل تسمح ببناء 1300 منزل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

2021-11-01 / 9:00 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

سمحت إسرائيل اليوم الإثنين، ببناء 1300 منزل فلسطيني في الضفة الغربية، بعد أيام من تقديم خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة لليهود في الضفة المحتلة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتبنى “نهجا معتدلا” بهدف تقليل الاحتكاك مع الولايات المتحدة، التي تعارض بناء المستوطنات، والتوترات داخل الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية.

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي الموافقة على بناء المساكن الفلسطينية، قائلا إن “إسرائيل سمحت للمنازل القائمة وأعطت الإذن ببناء منازل جديدة”، دون تقديم تفاصيل.

واعتبرت جماعات حقوقية أن المنازل المصرح بها تلبي جزءا صغيرا فقط من الحاجة التي تبلغ 60٪ من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقد أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معارضتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، قائلة إنه “يقوض الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في نهاية المطاف”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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