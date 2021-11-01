برلماني اوروبي .. ابتزاز الجزائر للاتحاد الأوروبي بالغاز موضوع غير مقبول
أكد النائب الأوروبي التشيكي توماش زديشوفسكي، اليوم الإثنين، أن الابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز يعد أمرا غير مقبول.
وكتب زديشوفسكي، في تغريدة على “تويتر”، “إنني قلق للغاية بشأن قرار الجزائر تعطيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي”.
وحذر البرلماني الأوروبي من أن “هذا القرار الأحادي الذي تم اتخاذه في سياق ارتفاع أسعار الطاقة يهدف إلى التلاعب بأسعار الغاز” مسجلا أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي عدم الرضوخ لهذا الابتزاز”.
وكانت الجزائر قد أعلنت، أمس الأحد، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأشار المكتبان إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
9 تعليقات
المغرب غير محتاج لغازكم…
أنتم من بدأتم في غلق العلاقات الدبلوماسية بينا والأن انتم الخاسرون…
الحمدلله المغرب له سفقات كبرى في مجال الصناعات السيارات بين دول عظمى . فلاداعي لغازكم المخلك بالماء.
إنها الضربات القوية والصدمات التي تلقاها النظام الجزائري العسكري من طرف المغرب..
الحمدلله ليست لدينا مصالح عندكم .المغرب بلد الخيرات والبركات ياحصرتاه عليكم ….
لدينا استثمارات هائلة أفضل بكثير من غازكم. الحمدلله على كحومتنا الجديدة وملكنا العظيم.شعارنا (الله الوطن الملك).
المغرب لديه طرق اخرى وصفقات نفطية من بلدان أخرى…ان الله إذا غلق باب فتح ابواب…
إنهم هم من بدؤوا فليتحملوا كل ما يحصل لهم بقرارهم التافه والمتهور….
لم يلحقوا الضرر بنا وإنما العكس صحيح إن الله يمهل ولا يهمل..