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برلماني اوروبي .. ابتزاز الجزائر للاتحاد الأوروبي بالغاز موضوع غير مقبول

2021-11-01 / 8:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد النائب الأوروبي التشيكي توماش زديشوفسكي، اليوم الإثنين، أن الابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز يعد أمرا غير مقبول.

وكتب زديشوفسكي، في تغريدة على “تويتر”، “إنني قلق للغاية بشأن قرار الجزائر تعطيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي”.

وحذر البرلماني الأوروبي من أن “هذا القرار الأحادي الذي تم اتخاذه في سياق ارتفاع أسعار الطاقة يهدف إلى التلاعب بأسعار الغاز” مسجلا أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي عدم الرضوخ لهذا الابتزاز”.

وكانت الجزائر قد أعلنت، أمس الأحد، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.

وأشار المكتبان إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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