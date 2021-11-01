طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن

هبة بريس _ طنجة

عثر قبل قليل من مساء اليوم الاثنين على جثتين داخل منزل بحومة الشوك بطنجة ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان .

وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر ظروف العثور على الجثتين ، والاسباب التي أدت الى وفاتهما في انتظار وصول عناصر الشرطة العلمية التي ستعمل على معاينة الجثتين قبل نقلهما على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .

تفاصيل أوفر حول الحادث سنوافي بها قراء موقع هبة بريس فور توصلنا بها

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