طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن
هبة بريس _ طنجة
عثر قبل قليل من مساء اليوم الاثنين على جثتين داخل منزل بحومة الشوك بطنجة ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان .
وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر ظروف العثور على الجثتين ، والاسباب التي أدت الى وفاتهما في انتظار وصول عناصر الشرطة العلمية التي ستعمل على معاينة الجثتين قبل نقلهما على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .
تفاصيل أوفر حول الحادث سنوافي بها قراء موقع هبة بريس فور توصلنا بها
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