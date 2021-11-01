M. Aziz Akhannouch, Ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement et des eaux et des forêts, intervenant, lundi (17/04/17)à l'ouverture des 9-èmes Assises de l'agriculture, organisées à Meknès, autour du thème " Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau".

أخنوش .. قادة العالم يتحملون المسؤولية تجاه الإنسانية

2021-11-01 / 8:04 مساءً
2
هبة بريس _ وم ع

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-26″، يؤكد على مسؤولية قادة العالم تجاه الإنسانية.

وشدد السيد أخنوش في تصريح للصحافة، على أنه لضمان النجاح في هذه المعركة تبرز ضرورة انخراط سياسي واضح، مسجلا أن هذا الأمر ينطبق على المملكة التي أطلقت العديد من البرامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.

ولفت إلى أن هذه المشاريع، التي تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجعل من المملكة رائدة في قضايا المناخ.

ويتمثل الطموح الرئيسي لمؤتمر الأطراف “كوب-26” في تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وحصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما يتوخى تعبئة الاعتمادات الضرورية لضمان الانتقال الطاقي في كافة بقاع المعمور.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع العالمي وفد يقوده رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ويضم، بالخصوص، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الفلاحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج والبيض والزيوت

وزارة الفلاحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج والبيض والزيوت

2021-11-01 / 11:00 مساءً
Photo of الصحراء.. كولومبيا تجدد التأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. كولومبيا تجدد التأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم…

2021-11-01 / 10:23 مساءً
Photo of برلماني اوروبي .. ابتزاز الجزائر للاتحاد الأوروبي بالغاز موضوع غير مقبول

برلماني اوروبي .. ابتزاز الجزائر للاتحاد الأوروبي بالغاز موضوع…

2021-11-01 / 8:33 مساءً
Photo of بنكيران يلحق حامي الدين بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

بنكيران يلحق حامي الدين بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

2021-11-01 / 7:51 مساءً
Photo of سعيد الناصري يستقيل من عضوية مجلس النواب

سعيد الناصري يستقيل من عضوية مجلس النواب

2021-11-01 / 5:44 مساءً
Photo of رسميا.. المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالصحراء المغربية يتسلم مهامه

رسميا.. المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالصحراء المغربية يتسلم مهامه

2021-11-01 / 5:03 مساءً
Photo of المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور الملك في تسوية النزاع في ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور الملك في تسوية النزاع…

2021-11-01 / 2:42 مساءً
Photo of عودة ”بنكيران“ لزعامة ”البيجيدي“ تصطدم بثلاثة تحديات رئيسية

عودة ”بنكيران“ لزعامة ”البيجيدي“ تصطدم بثلاثة تحديات رئيسية

2021-11-01 / 2:12 مساءً
Photo of بعد فوضى أول اجتماع.. الوالي يؤازر الرميلي ويحضر لاجتماع مجلس البيضاء

بعد فوضى أول اجتماع.. الوالي يؤازر الرميلي ويحضر لاجتماع…

2021-11-01 / 12:20 مساءً
Photo of مصطفى سلمى: أتمنى أن تخصص الجزائر جزء ضئيل من فائض الغاز لساكنة المخيمات

مصطفى سلمى: أتمنى أن تخصص الجزائر جزء ضئيل من…

2021-11-01 / 11:08 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. وانتم يا معالي الوزير يا ريس الحكومة المغربية تتحملون المسؤولية الكاملة امام الله ..مسؤولية قراراتكم اللاشعبوية تجاه الشعب المغربي خصوصا الفقراء واامضلومين .خاصة في مجال الريع والمحسوبية والزبونية والافلات من العقاب وتبديد المال العام والغنى الفاحش والاحتكار والتعليم الطبقي والصحة التي تكاد تكون منعدمة او جد متدهورة الخ الخ…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق