بنكيران يلحق حامي الدين بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

هبة بريس _ الرباط

في أول قرار يتخذه بنكيران وأمانته العامة الجديدة ألحق الأول القيادي عبد العلي حامي الدين بالأمانة العامة للبيجيدي.

وصادقت الأمانة العامة للبيجدي على إلحاق عبد العالي حامي الدين، عضوا بالأمانة العامة، على اعتبار قانون الحزب يسمح بإلحاق عدد من الأعضاء بالقيادة.

وجاء إلحاق حامي الدين رغم عدم تسجيله في اللوائح الانتخابية، لأن اللائحة التي تقدم لمصالح وزارة الداخلية بعد عقد المؤتمر، هي التي تضم الأسماء التي تم التصويت عليها في المجلس الوطني، وليس الملحقة.

وينص قانون الأحزاب على أنه “يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية”.

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