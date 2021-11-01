قتلى وعشرات محاصرون بانهيار ناطحة سحاب في لاغوس

هبة بريس _ وكالات

انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء، الاثنين، في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ومحاصرة العشرات، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ وعمال البناء.

ولم يتمكن المسؤولون من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى المنهار، بينما رأى صحافيو فرانس برس حفارة تقوم بإزالة الكتل الخرسانية، بحثا عن ناجين تحت ركام المبنى المكون من 25 طابقا في حي أيكويي.

وتجمع العشرات من السكان الغاضبين في الموقع بعد انهيار المبنى، بينما بكى البعض منهم معربين عن إحباطهم من بطء وتيرة جهود الإنقاذ.

وأعلن مفوض شرطة ولاية لاغوس حكيم أوليسيغن أودوموسو أنه تم انتشال ثلاث جثث حتى الآن وإنقاذ ثلاثة أشخاص.

وقال للصحفيين إنه “تم انتشال ثلاث جثث والعملية لا تزال مستمرة” موضحا أنه ما زال من المبكر تحديد سبب انهيار المبنى.

من جانبه، قال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي أوكي-أوسايينتولو إن “العديد من العمال علقوا تحت الركام” من دون إعطاء رقم محدد.

وبحسب السكان والعاملين في الموقع، قد يكون تواجد عشرات الأشخاص بالداخل عندما انهار المبنى.

وقال لطيف شيتو: “خرجت لأشتري الطعام (…) ورأيت المبنى ينهار”، متابعا “أشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات”.

وتعد أيكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزا في لاغوس، العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

ويعد انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا تعدادا للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص بمبان متداعية في انتهاك لقوانين البناء

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