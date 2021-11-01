حقوقيون يدينون التدخل العنيف ضد رافضي “جواز التلقيح” بالرباط

2021-11-01 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعد التدخل القوي للفوات العمومية بالمسيرة الاحتجاجية التي نظمها المواطنون الرافضون لجواز التلقيح أمس الأحد بالرباط سجلت جمعية حقوقية موقفها ازاء التدخلات والتوقيفات التي طالت العديد من المواطتين

وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لهذه التوقيفات التي طالت العشرات من المواطنين، مستنكرا التدخل العنيف للقوات العمومية لقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن المسيرة التي شارك فيها المئات من المواطنين أغلبهم شباب ونساء، عرفت تدخلا عنيفا نتجت عنه بعض الإصابات، واعتقال العشرات من بينهم قاصرون ونساء ومناضلون وصيادلة وأطباء.

وطالب البلاغ الدولة بإسقاط جواز التلقيح غير القانوني الذي حرم غير الملقحين من قضاء العديد من حاجياتهم الأساسية، من مرافق حيوية ودراسة وشغل واجتياز المباريات وغيرها.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ، كنت يوم الأحد في حديقة في عين الشق بالبيضاء ، وجدت ما يسمى بل”التراس” محتفلين يغنون ويدقون الطبول ،ورجال الأمن يحرسونهم. مفارقة عجيبة

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