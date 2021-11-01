سعيد الناصري يستقيل من عضوية مجلس النواب
هبة بريس - الرباط
أعلنت الأمينة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، استقالة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، من مجلس النواب.
وقدم الناصري استقالته من عضوية الغرفة الأولى، بسبب حالة التنافي، إثر انتخابه قبل أيام رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
هذا وسيعود مقعد الناصري البرلماني، لعبد الواحد شوقي، وصيفه في لائحة بنمسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.
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4 تعليقات
الله الله عبد الواحد شوقي برلماني. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
الحكومة و البرلمان منشغلين مع الاعفاءات و الإستقالات نتيجة توزيع المناصب بارتجالية و محسوبية دون مراعاة الاستحقاق و فصل السلط و إزدواجية المهام و الأمثلة عديدة.
نتائج المائة يوم الأولى لن تتظح فيها معالم الهياكل فما بالك بتنفيد البرامج في هذه الظروف العصيبة
🤔🤔🤔🤔
عبد الواحد شوقي رجل ونعم الرجال تمنياتي له بالتوفيق دوما ومن أعلى إلى أعلى..