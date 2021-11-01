سعيد الناصري يستقيل من عضوية مجلس النواب

هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمينة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، استقالة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، من مجلس النواب.

وقدم الناصري استقالته من عضوية الغرفة الأولى، بسبب حالة التنافي، إثر انتخابه قبل أيام رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.

هذا وسيعود مقعد الناصري البرلماني، لعبد الواحد شوقي، وصيفه في لائحة بنمسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.

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