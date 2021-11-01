القنصل المغربي شفيق الشرقاوي في ضيافة عمدة إيطالي

2021-11-01 / 5:37 مساءً
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

أجرى عمدة مدينة فيرونا جيوفاني كافاغنا دوناتو ، مباحثات مع القنصل العام للمملكة المغربيةبفيرونا شفيق الشرقاوي، وذلك في إطار زيارة مجاملة قام بها لمقر بلدية فيرونا.

وقد شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المختلفة التي تهم الاندماج والهوية، وكذا سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل توطيد العلاقات المغربية الإيطالية. موضحا أن البلدين اللذين تربطهما علاقات عريقة، ممتازة ومكثفة، أضفت قيمة أكبر والمزيد من الوضوح على القطاعات الواعدة، التي يزخر بها التعاون الثنائي بإمكانات قوية.، كما نوه المسؤول الإيطالي على أهمية “البعد البشري، في ما يتعلق المغاربة الذين يقيمون في إيطاليا”. وأعتبر أن يولي اهتماماً لتعزيز البعدين الثقافي والعلمي، وتثمين مساهمة الجالية المغربية في هذا البلد.

وتطرق الجانبان إلى عدة قضايا تهم بشكل خاص الجالية المغربية في منطقة الفينيتو وضواحيها، والتي تعد ثاني أكبر جالية في هذه المنطقة، فقد أكد العمدة على أنها تعتبر من الجاليات المتشبثة بهويتها وبعادات وتقاليد بلدها الأصلي مما يساعد على خلق التوزان في عملية الاندماج في النسيج الإجتماعي الثقافي الإيطالي.

من جهته أشار القنصل العام شفيق الشرقاوي، إلى الوجه المشرف للجالية المغربية في إيطاليا، والتي نجحت فعليا في الاندماج السلس داخل المجتمع الإيطالي المبني على المعرفة باللغة والحقوق والواجبات وفي الوقت ذاته حافظت على هويتها الأصلية وعاداتها ومبادئ وقيم الوطن الأم.

كما طرح الدبلوماسي المغربي مع المسؤول الإيطالي عدة مشاريع تشمل مجالات ذات اهتمام مشترك تهم الجالية المغربية المقيمة بالفينيتو.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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