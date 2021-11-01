رسميا.. المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالصحراء المغربية يتسلم مهامه

2021-11-01 / 5:03 مساءً
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هبة بريس

يتسلم الدبلوماسي السويدي ستافان دي ميستورا، اليوم الاثنين، مهامه مبعوثا أمميا خاصا لقضية الصحراء المغربية.

وتم تعيين دي ميستورا (74 عاماً) مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية، واعتبر الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، موافقة الأطراف عليه “مؤشرا إيجابيا”.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن دي ميستورا لديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة الدبلوماسية، وسبق أن شغل منصب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، بين عامي 2014 و2018، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بين 2007 و2009، وفي أفغانستان بين عامي 2010 و2011.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. نريد،دبلوماسي من أصول عربية وليس اجنبية لكي يكون حاءطا،امام كبرانات،الجزاؤر،ومن تم إلى المحكمة الجناءية لكي ينالوا جزاءهم،جراء،مااقترفوه،من جراءم،في حق مغربنا الشرفاء،بلد،الشرفاء،والصالحين،وتبقى الصحراء ٥ي مغربها والمغرب في صحراءه،الى،يرث،الله،الارض،ومن،عليها، لأن المغاربة كافة وبدون استثناء،مستعدون للدفاع عن وحدتنا الترابية،من طنجة الى،الكويرة، ثم تأتي الصحراء الشرقية،المغربية، سلما،اوحربا،،انتهى الكلام ولاسلام،على،مت خان بلده وخان،المغاربة أجمعين

  3. الحل واضح وضوح الشمس زوالا.خيرات الصحراء اولى بها ساكنتها الاصليه وشبابها اللذي يقبع في ويلات البطاله ولا يرضى مد اليد.المسفيذ منها معروفين زمره من يلقبون انفسهم باعيان وشيوخ القبائل ورجال سلطه بالجهه ومنتفيخي الانتخابات بالجهات. وزمره بالمخيمات اللتي تسمي نفسها بالقياده. أضف إلى الدول الاجنبيه مثل فرنسا واسبانيا.انتهى الكلام.

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