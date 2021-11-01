بركة: عدد من تلاميذ العالم القروي ينقطعون عن الدراسة بسبب غياب شبكات الصرف الصحي
هبة بريس - الرباط
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركه، أن تقرير النموذج التنموي الجديد ذكر أن الماء وصل 97 في المائة من المواطنين في العالم القروي، غير أن الأسر التي تتوفر على ربط بالشبكة المائية لا يتعدى 65 بالمائة.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه لا زال هناك مجهود اضافي يتوجب القيام به لتمكين ساكنة العالم القروي من جميع حقوق الحواضر.
وأضاف بركة، أن الربط بشبكات الصرف الصحي بالعالم القروي لا تتجاوز 10 بالمائة، وهذا يشكل خطورة على اعتبار أن عددا من التلاميذ لا يذهبون للمدارس لهذا السبب.
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3 تعليقات
الصرف الصحي وحده.
لعدة أسباب ينقطع أبناء العالم القروي عن الدراسة من بين هذه الأسباب البعد عن المدرسة وإضافة ساعة في التوقيت مما يجعل الكثير منهم يغادر المنزل والصباح لم يشرق بعد فيخشى عليهم أولياؤهم من تعرضهم للاعتداء
. من الأسباب أيضا تنقيل التلاميذ إلى مستويات أعلى رغم مستواهم الضعيف مما يجعل الدراسة لديهم صعبة جدا لايستطيعون المسايرة فينقطعون .من الأسباب أيضا السلوك الفظ لبعض الأساتذة إذ يدخلون الرعب في نفوس التلاميذ عندما يعاقبون الضعاف منهم.
بل بسبب غياب النقل، بعد الاقسام ثم بعد الاعداديات فالثانويات . غياب العناية في الداخليات من أكل و اسرة و أمن. الخ الخ… هل نتشارك نفس الموقع الجغرافي؟؟؟