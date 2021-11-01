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نزار بركة

بركة: عدد من تلاميذ العالم القروي ينقطعون عن الدراسة بسبب غياب شبكات الصرف الصحي

2021-11-01 / 4:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركه، أن تقرير النموذج التنموي الجديد ذكر أن الماء وصل 97 في المائة من المواطنين في العالم القروي، غير أن الأسر التي تتوفر على ربط بالشبكة المائية لا يتعدى 65 بالمائة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه لا زال هناك مجهود اضافي يتوجب القيام به لتمكين ساكنة العالم القروي من جميع حقوق الحواضر.

وأضاف بركة، أن الربط بشبكات الصرف الصحي بالعالم القروي لا تتجاوز 10 بالمائة، وهذا يشكل خطورة على اعتبار أن عددا من التلاميذ لا يذهبون للمدارس لهذا السبب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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