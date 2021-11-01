بركة: عدد من تلاميذ العالم القروي ينقطعون عن الدراسة بسبب غياب شبكات الصرف الصحي

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركه، أن تقرير النموذج التنموي الجديد ذكر أن الماء وصل 97 في المائة من المواطنين في العالم القروي، غير أن الأسر التي تتوفر على ربط بالشبكة المائية لا يتعدى 65 بالمائة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه لا زال هناك مجهود اضافي يتوجب القيام به لتمكين ساكنة العالم القروي من جميع حقوق الحواضر.

وأضاف بركة، أن الربط بشبكات الصرف الصحي بالعالم القروي لا تتجاوز 10 بالمائة، وهذا يشكل خطورة على اعتبار أن عددا من التلاميذ لا يذهبون للمدارس لهذا السبب.

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