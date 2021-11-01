طرفاية: وفاة إمرأة وجرح آخر في حادث خطير

2021-11-01 / 3:27 مساءً
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لحبيب اشعبان - هبة بريس

لقيت إمرأة مصرعها على الفور، صباح اليوم الاثنين في حين أصيب شخص اخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير مروعة وقعت نتيجة اصطدام، بين سيارتان خفيفتان في النفوذ الترابي للجماعة الترابية الدورة التابعة لإقليم إقليم طرفاية.

وأفادت مصادر هبة بريس بأن الضحية ومرافقها كانا على متن سيارة خفيفة من نوع رونو 18، عبر الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون وطرفاية، إلا أن اصطداما قويا وقع بين السيارتين، تسبب في الحادث المأساوي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاصطدام أدى إلى مصرع إمرأة على الفور، كنت على متن السيارة الخفيفة من نوع رونو، في حين أصيب السائق بجروح خطيرة.

الحادث الذي وصفته مصادرنا بـ”الفاجعة”، استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة الدورة، تحت إشراف قائد المركز ، وكذا أفرادا من الوقاية المدنية التابعة القيادة الجهوية بالعيون ، وممثل السلطة المحلية بجماعة الدورة، الذين هرعوا إلى مكان الحادث، حيث جرت معاينة الحادثة، ونقل سائق السيارة نحو المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي نظرا لخطورة إصاباته

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تعليق واحد

  1. الامس توفي شاب و اليوم امرأة اذن هناك مشكل في الطريق منطقة سوداء يجب البحث الدقيق و التقني في الطريق رحم الله الجميع.

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