طعن 17 راكبا وأضرم النار بقطار.. “الجوكر” يثير الرعب باليابان

2021-11-01 / 2:20 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم الأحد ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، بينما كان يرتدي زي “الجوكر”، وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح ثلاثة منهم خطرة.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما ذكرت قناة “أن أتش كي” أن الهجوم خلف 17 مصابا أحدهم يبلغ ستين عاما وجروحه بالغة.

وأظهر مقطع فيديو صُور داخل القطار ونُشر على تويتر ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.

وجاء في مقطع فيديو آخر تم تداوله على تويتر، ركابا يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

كما أظهر مقطع فيديو ثالث وصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يرتدي زي “الجوكر”، وهو يدخن سيجارة بهدوء داخل القطار، بعد أن سكب مادة حارقة على بعض مرتاديه.

ونقلت قناة “أن أتش كي” عن شهود عيان أن المهاجم تنكر كشخصية الشرير الذي اشتهر في سلسلة أفلام وقصص “باتمان” بإثارة الفوضى، وفقا لما ذكره موقع “ذا ديلي ميل”.

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم المفترض الذي يبلغ 24 عاما، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارا بعدما سكب مادة لم تحدد بعد في القطار، وقد أوقف بتهمة محاولة القتل.

وبحسب وكالة كيودو، قال المشتبه فيه للمحققين إنه “أراد قتل أناس وأن يحكم عليه بالإعدام”، كما أخبرهم أنه سكب الوقود وأشعله بقداحة في القطار.

ورفضت الشرطة التعليق في ردها على طلب وكالة فرانس برس، كما لم يتسن التواصل مع شركة السكك الحديد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد 18 شهراً من الإغلاق.. أستراليا تفتح حدودها الدولية

بعد 18 شهراً من الإغلاق.. أستراليا تفتح حدودها الدولية

2021-11-01 / 11:58 صباحًا
Photo of رئيس الحكومة اللبنانية: أناشد قرداحي بأن يغلب حسه الوطني

رئيس الحكومة اللبنانية: أناشد قرداحي بأن يغلب حسه الوطني

2021-11-01 / 10:43 صباحًا
Photo of الإمارات تجيز استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

الإمارات تجيز استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5…

2021-11-01 / 9:27 صباحًا
Photo of وفاة شخص في مهرجان لمطاردة الثيران في إسبانيا

وفاة شخص في مهرجان لمطاردة الثيران في إسبانيا

2021-10-31 / 10:12 مساءً
Photo of 13 جريحا على الأقل في تصادم قطارين جنوب غرب إنكلترا

13 جريحا على الأقل في تصادم قطارين جنوب غرب…

2021-10-31 / 9:47 مساءً
Photo of بوركينا فاسو: مقتل خمسة أفراد من الشرطة على يد مسلحين مجهولين

بوركينا فاسو: مقتل خمسة أفراد من الشرطة على يد…

2021-10-31 / 3:23 مساءً
Photo of اليابان.. مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو

اليابان.. مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو

2021-10-31 / 2:28 مساءً
Photo of أزمة تصريحات قرداحي.. الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير الكويت

أزمة تصريحات قرداحي.. الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير…

2021-10-31 / 1:31 مساءً
Photo of يوتيوبر” كويتي يجمع مليون دولار في بث مباشر لدعم اللاجئين

يوتيوبر” كويتي يجمع مليون دولار في بث مباشر لدعم…

2021-10-31 / 11:54 صباحًا
Photo of دراسة تكشف حقيقة سماع البعض لـ”أصوات الموتى”

دراسة تكشف حقيقة سماع البعض لـ”أصوات الموتى”

2021-10-31 / 11:27 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق