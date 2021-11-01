طعن 17 راكبا وأضرم النار بقطار.. “الجوكر” يثير الرعب باليابان

هبة بريس - وكالات

أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم الأحد ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، بينما كان يرتدي زي “الجوكر”، وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح ثلاثة منهم خطرة.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما ذكرت قناة “أن أتش كي” أن الهجوم خلف 17 مصابا أحدهم يبلغ ستين عاما وجروحه بالغة.

وأظهر مقطع فيديو صُور داخل القطار ونُشر على تويتر ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.

وجاء في مقطع فيديو آخر تم تداوله على تويتر، ركابا يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

كما أظهر مقطع فيديو ثالث وصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يرتدي زي “الجوكر”، وهو يدخن سيجارة بهدوء داخل القطار، بعد أن سكب مادة حارقة على بعض مرتاديه.

ونقلت قناة “أن أتش كي” عن شهود عيان أن المهاجم تنكر كشخصية الشرير الذي اشتهر في سلسلة أفلام وقصص “باتمان” بإثارة الفوضى، وفقا لما ذكره موقع “ذا ديلي ميل”.

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم المفترض الذي يبلغ 24 عاما، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارا بعدما سكب مادة لم تحدد بعد في القطار، وقد أوقف بتهمة محاولة القتل.

وبحسب وكالة كيودو، قال المشتبه فيه للمحققين إنه “أراد قتل أناس وأن يحكم عليه بالإعدام”، كما أخبرهم أنه سكب الوقود وأشعله بقداحة في القطار.

ورفضت الشرطة التعليق في ردها على طلب وكالة فرانس برس، كما لم يتسن التواصل مع شركة السكك الحديد.

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