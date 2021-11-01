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قطاع العقار في المقدمة.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب 52,4%

2021-11-01 / 1:21 مساءً
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 52,4 في المائة، لتبلغ أزيد من 18 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2021.

وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصائيات النقدية برسم شهر شتنبر 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,4 مليار درهم) ، والاستهلاك (1,12 مليار درهم) ، والتجهيز (1,38 مليار درهم) والخزينة (30 مليون درهم).

وموازاة مع ذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن التزامات البنوك التشاركية ارتفعت إلى نحو 6,32 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من البنوك الأم.

أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 41,7 في المئة إلى 4,8 مليار درهم ، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1,57 مليار درهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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