بعد فوضى أول اجتماع.. الوالي يؤازر الرميلي ويحضر لاجتماع مجلس البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الفوضى التي شهدتها أول دورات مجلس المدينة المنتخب بالدار البيضاء، قرر سعيد احميدوش والي الجهة الحضور بشكل شخصي لقاعة الاجتماعات في ثاني اجتماعات المجلس التي تجرى اليوم.

و على غير العادة، حضر والي الجهة لقاعة الاجتماعات لحضور أشغال الدورة الاسثتنائية الثانية لمجلس نبيلة الرميلي و هو ما ربطته مصادر برغبة احميدوش في ضبط الأمور و تجنب وقوع فوضى كتلك التي وقعت في الاجتماع الأول.

و كما هو متعارف عليه، فلم يسبق لولاة الجهة خلال دورات مجالس المدينة السابقة الحضور بشكل شخصي في الدورات الاسثتنائية، حيث كان يقتصر حضورهم فقط على دورات مجالس الجهة، بينما كان الكتاب العامون يتكلفون بحضور اجتماعات مجالس المدينة.

حضور والي جهة الدار البيضاء سطات لاجتماع مجلس المدينة وفق ذات المصادر سيساهم في ضبط تسيير الاجتماع خاصة أن غالبية أعضاء المجلس المسير هم جدد و ليس لهم تجارب سابقة في مجالس المدينة التي تشهد عادة مناوشات و صراعات بين الأغلبية و المعارضة.

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