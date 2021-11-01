بعد فوضى أول اجتماع.. الوالي يؤازر الرميلي ويحضر لاجتماع مجلس البيضاء
بعد الفوضى التي شهدتها أول دورات مجلس المدينة المنتخب بالدار البيضاء، قرر سعيد احميدوش والي الجهة الحضور بشكل شخصي لقاعة الاجتماعات في ثاني اجتماعات المجلس التي تجرى اليوم.
و على غير العادة، حضر والي الجهة لقاعة الاجتماعات لحضور أشغال الدورة الاسثتنائية الثانية لمجلس نبيلة الرميلي و هو ما ربطته مصادر برغبة احميدوش في ضبط الأمور و تجنب وقوع فوضى كتلك التي وقعت في الاجتماع الأول.
و كما هو متعارف عليه، فلم يسبق لولاة الجهة خلال دورات مجالس المدينة السابقة الحضور بشكل شخصي في الدورات الاسثتنائية، حيث كان يقتصر حضورهم فقط على دورات مجالس الجهة، بينما كان الكتاب العامون يتكلفون بحضور اجتماعات مجالس المدينة.
حضور والي جهة الدار البيضاء سطات لاجتماع مجلس المدينة وفق ذات المصادر سيساهم في ضبط تسيير الاجتماع خاصة أن غالبية أعضاء المجلس المسير هم جدد و ليس لهم تجارب سابقة في مجالس المدينة التي تشهد عادة مناوشات و صراعات بين الأغلبية و المعارضة.
23 تعليقات
أليس المهم رفض اوقبول جواز التلقيح الأهم من ذلك هو مواجهة الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في المغرب.
الم يسرعوا في الرد فلنا وقفة احتجاجية اخرى اكبر من السابقة نحن او هم . لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا التافهة..
لقد مررنا بأزمة اقتصادية واجتماعية متدهورة التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 . والآن ترفرضون علينا هذآ الجواز التلقح اجباري .انا صاحب مقهى كل الزبناء ذهبوا مني بدأ القليل عندي وذالك بسببكم.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .من أين نؤدي فواتير الكهرباء والماء وكذا أجور العمال ووووووووو والضرائب…سيؤدي بي هذآ إلي الإفلاس والتشريد ابنائي الى الشارع…
المغرب بأكمله يريد الإصلاح والتغير هذا هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة التي لامحل لها من الإعراب هههههههههههه.
الحمدلله لدينا ملك القلوب الحنونة تجاه شعبه مو سندنا في السراء والضراء حفظه الله ونصره دائما حريص على مصلحة الشعب..
بفضل صاحب الجلالة محمد السادس نصره هو من تدخل في هذآ القرار التافه فالمغرب دائما ورائه.عاش الملك وحفظه..
الحمدلله كانت وقفات احتجاجية سلمية حاشدة بعبارات حول الرفض والتغير والاصلاح ولكن من كان مسبب الفوضى هم الأمن الوطني الذي قام باحتقار وحكرة الشعب …
نحن نريد الاستقرار النفسي قبل كل شيء والامل عندنا في حكومتكم حتى لايؤدي هذآ إلي زعزعة الاستقرار وهذا ما يريده العدوي النظام الجزائري العسكري يردونا متشتتين ولكن انشاءالله سنتحد ونكون يد واحدة بين ملكنا الغالي وحكومتنا ..
نحن لا نريد العنف كل شيء بالخواطر. وليس بالاجبار فهذا جسدنا ملك لنا لا ملك الحكومة .لنا الإختيار بالرفض أو القبول سواء جواز التلقيح أو اللقاح…
تلك المسيرة الحاشدة بالشعب المغربي كان عليهم يقوموا صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل ان يسقي عباده وبهيمته . اللهم اسقي عبادك وبهيمتك ولاتجعلنا من القانطين يآرب لطفك عنا يآرب..
نحن شعب ديمقراطي يحب انصاف الحق والقانون ودولة إسلامية تحافظ على المبادئ والأخلاق الحميدة لاحاجة لنا عندكم ….
نحن متشبتين برئينا لا رجوع منه .سنفضل نقيموا الوقفات الاحتجاجية ضد جواز التلقيح الى ان تتراجعوا انتهم عن قراركم التافه.
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تفكر جيدا قبل أن تأخذ أي خطوة ترجع عليها بالندم….
تلك الوقفات الاحتجاجية ضد جواز التلقيح تعرضت النساء المغربيات إلى العنف من طرف الأمن الوطني ..على علم انهن قمن بمطالبة حقوقهن الدستوري ..فأين هي جمعات حوق الانسان ضد العنف اين أنت ياحكومة كي تدافع عن المرأة المغربية الشجاعة والقوية.؟؟؟؟؟
أنا كمواطنة مغربية مع الحق والقانون .لن اتهرب من القانون لو كان هذآ الجواز ينص عليه القانون اكون أول شخص يستعمله.
الشعب المغربي قام بوقفة احتجاجية سلمية بدون فوضى .الفوضى هم الأمن الوطني….قاموا بالضرب والشتم وإهانة المرأة المغربية..
الجواز التلقح ليس واجب وطني وانتم التلقيح له فوائد صحيه مهمة…
المغرب بلد الحرية والحق والقانون ودولة دبلوماسية بالغة الأهمية وديموقراطية تحب العدالة والمساواة بين الجنسين فلاداعي ان تفرضوا عليها ذالك….
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم فيكم المغرب يريد النزاهة والشفاهية والمصداقية والتغير والاصلاح لمستقبل أفضل بكثير من السابق.
اللقاح هو الذي يحمي من الاصابة بكوفيد 19 وليس جواز التلقيح المفروض علينا هههههههههههه