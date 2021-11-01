“لارام” تطلق خطا جويا مباشرا جديدا بين الدار البيضاء ودبي

هبة بريس

أطلقت الخطوط الملكية المغربية، انطلاقا من يوم 19 دجنبر2021، خطا جويا مباشرا جديدا، يربط الدار البيضاء بدبي. حيث ستقترح الشركة الوطنية على زبناها ثلاث ترددات أسبوعيا.

وحسب بلاغ الشركة فستتم “برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والخميس والأحد، حيث ستقلع على الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي للمغرب)، لتصل إلى دبي على الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباح اليوم الموالي (حسب توقيت دبي). أما الرحلات المنطلقة من دبي، فستتم برمجتها أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، حيث ستنطلق الرحلات على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحا، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بعد الزوال.”

وسيتم تنفيذ هذه الرحلات على متن طائرات من طزار بوينغ 787 “دريملاينر”، وتتميز هذه الطائرة الحديثة بالفعالية وتوفر خدمات ترقى لأعلى مستويات الجودة والسلامة.

ويأتي هذا الخط الجوي الجديد استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا مجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة وإماراتيين.

كما يتم اقتراح أثمنة انطلاقا من 4500 درهما (شاملة للرسوم)، ذهابا وإيابا على الدرجة الاقتصادية. وقد أطلقت الخطوط الملكية المغربية عملية تسويق الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء ودبي مباشرة على بوابتها الإلكترونية royalairmaroc.com ومراكز النداء التابعة لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

وتذكر الخطوط الملكية المغربية أن الولوج لهذه الرحلات يخضع للشروط المفروضة من طرف سلطات البلدين (المغرب والإمارات العربية المتحدة) في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي تفشي جائحة كورونا.

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