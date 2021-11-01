بعد 18 شهراً من الإغلاق.. أستراليا تفتح حدودها الدولية

2021-11-01 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر وذلك بعد 18 شهراً من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء خاصا.

وقالت شركة “كانتاس”، وهي أكبر شركة طيران في أستراليا، إن طائرة تابعة لها حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قادمة من لوس انجلوس، لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بمغادرة الطائرة دون حجر صحي.

ووصل مسافرون دوليون أيضاً إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين، إن تغييرات السفر ستساعد الاقتصاد على الفور.

وأضاف فرايدنبرغ: “حقيقة أن الأستراليين يمكنهم التنقل بحرية أكبر داخل وخارج بلدنا دون الحاجة للبقاء في حجر صحي في المنزل إذا تم تطعيمهم مرتين أمر يدعو للاحتفال”.

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