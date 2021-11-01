الناظور.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من البنزين الغير مرخص

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، من توقيف ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مادة البنزين بدون رخصة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بمدخل مدينة الناظور، وبحوزتهما تم حجز 1200 لتر من وقود الكازوال معبأة ضمن براميل من سعة 30 لتر، قبل أن تقود عملية أمنية إلى حجز 6780 لترا إضافية من هذا الوقود ومضخات وحاويات للتخزين بمستودع بمنطقة “سلوان”، يديره المشتبه فيه الثالث.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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