سلا.. تحضيرات مكثفة استعدادا لأول تدشين ملكي بعد “كورونا”

2021-11-01 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تشهد مدينتي سلا والرباط خلال اليوم الأخيرين، حركية غير مألوفة وتحضيرات مكثفة استعدادا لأول نشاط تدشين ملكي بعد جائحة كورونا.

وعاينت هبة بريس، قيام السلطات المعنية بإصلاحات وتحضيرات بكل من أحياء قرية أولاد موسى وحي الكلية بسلا، وكذا بأحياء يعقوب المنصور والقامرة، استعدادا لاستقبال الملك.

وحسب مصدر مطلع، فستشهد الساعات القليلة القادمة زيارة ملكية للأحياء المذكورة إعطاء انطلاقة عمل تمديد خط الطرامواي الرابط بين “مستشفى مولاي عبد الله بسلا وحي يعقوب المنصور”.

كما يرتقب إعطاء انطلاقة عمل المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الرباط، والتي تم تشييدها بدل محطة القامرة القديمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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