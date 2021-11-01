ميسي : أحلم بالعودة لبرشلونة

هبة بريس - وكالات

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي، الاثنين، رغبته في العودة لمساعدة البلوغرانا من جديد.

وردا على سؤال عما إذا كان يريد العودة إلى البارسا، قال ميسي خلال حوار مع صحيفة “سبورت” الكتالونية: “نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له”.

وتابع: “أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي”.

وأردف: “برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم”.

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