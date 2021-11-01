في الصورة عزيز أخنوش

أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر “كوب 26”

2021-11-01 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يشارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بداية هذا الأسبوع، على رأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي ستحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا، في الفترة الممتدة ما بين1 و12 نونبر 2021 .

ويضم الوفد المغربي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي باشرها المغرب بنجاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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