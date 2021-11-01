رئيس حركة حماس يهنئ بنكيران بانتخابه أمينا عاما ل”البيجيدي”

هبة بريس - الرباط

هنأ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عبد الإله بن كيران، بانتخابه أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية.

وحسب ما نقله الموقع الالكتروني الرسمي للحركة، فثد تمنى رئيس الحركة في مكالمة هاتفية التوفيق والسداد لبن كيران، وترسيخ المواقف الأصيلة في المغرب تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الراسخة في وطنه وأرضه.

من جهته، أكد بن كيران مواقف الحزب الثابتة تجاه الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين، معبرًا عن تقديره لهذا الاتصال.

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