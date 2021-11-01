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طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-11-01 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية مع مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة اللوكس ،الريف الغربي، وغرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار ضعيفة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال.

ويرتقب أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق ،فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما غرب الواجهة المتوسطية وشرق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالأطلس والريف، وما بين 10و 15 درجة بالهضاب العليا، وستكون ما بين 14و 19 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17و 23 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 32 و 36 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية. وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الحمدلله المغرب له علاقات دبلوماسية بالغة الأهمية وله استثمارات نفطية من طرف بعض الدول والحمدلله لانريد منكم هذآ الغاز المتخلط بالماء.

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