المغرب ..قرار الجزائر حول ” الغاز “لن يكون له حاليا سوى تاثير ضئيل
المغرب..قرار الجزائر
هبة بريس _ الرباط
أعلن مكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وأفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار ، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف البلاغ أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
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24 تعليقات
هذه تسمى الغباء عند هذا النظام ولم أرى في حياتي احقر نظام إرهابي واجرامي ودكتاتوري ونظام فاشل فاشل في تصروفاته.
أنتم نظام انتهازي واستغلالي فقط لا تحبون الخير حتى لبعضكم . اللهم أبعد عنا حسدهم ومكرهم واحفظ لنا ملكنا الغالي نصره الله دائما حريص على مصلحة الشعب المغربي .
نحن لا نستعرف بهذا الغاز ذو جودة ضعيفة جدا… الحمد لله المغرب قادر على اخراج ازمته الاقتصادية بعيد كل البعد عنكم.
واضحة كوضوح الشمس . الغليان يجري في عروقهم مكرا وحسدا كل هذه التصرفات الغير الأخلاقية سببها اعترف بعض الدول الأوروبية والعربية بالصحراء مغربية حتى النخاع.