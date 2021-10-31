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المغرب ..قرار الجزائر حول ” الغاز “لن يكون له حاليا سوى تاثير ضئيل

المغرب..قرار الجزائر

2021-10-31 / 11:44 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن مكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.

وأفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار ، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.

وأضاف البلاغ أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫24 تعليقات

  2. أنتم نظام انتهازي واستغلالي فقط لا تحبون الخير حتى لبعضكم . اللهم أبعد عنا حسدهم ومكرهم واحفظ لنا ملكنا الغالي نصره الله دائما حريص على مصلحة الشعب المغربي .

  4. واضحة كوضوح الشمس . الغليان يجري في عروقهم مكرا وحسدا كل هذه التصرفات الغير الأخلاقية سببها اعترف بعض الدول الأوروبية والعربية بالصحراء مغربية حتى النخاع.

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