المغرب ..قرار الجزائر حول ” الغاز “لن يكون له حاليا سوى تاثير ضئيل
المغرب..قرار الجزائر
هبة بريس _ الرباط
أعلن مكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وأفاد بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار ، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف البلاغ أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
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24 تعليقات
بالتوفيق إن شاء الله تعالى ، رب ضارة نافعة.
اسقط،النضام الجزاءرؤ،اسقط،الكبرانات،العجزة إلى مزبلة التاريخ ايها اللصوص،المجرمون المغرب في،صحراءه والصحراء،في،مغربها والصحراء،الشرقية،في الطريق لعودتها للمغرب الشريف،،سلما او حربا، يا اعداء،الله،
من قال لكم المغرب يريد تجديد عقد نحن لا نريد منكم اي شيء ماعدا ان تتركونا بسلام.
إن الله سبحانه وتعالى إذا أغلق بابا واحدة فتح عشر أبواب .
الحمدلله لنا ملك عظيم نصره الله دائما سباقا لحل المشاكل وله سمعة مشرفة بين الدول.
لدينا حكومة جديدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا تستطيع القفز والتسير من اجل حماية التراب الوطني المغربي .
نحن لاتحتاج منكم اي شيء المغرب والحمدلله له خيراته الطبيعية .لا يمد يده لأي أحد.
أنتم من بدأتم .والبادؤ اظلم.
انتم من قام بغلق العلاقات الدبلوماسية بينا .ولكن الحمدلله المغرب تخطى جميع مراحل نمو الاقتصاد الوطني ….
سبحان الله نحن شعب مسلمين وهذا النظام الجزائري ليس له ذرة إسلام اللهم أبعد عنا شرهم ومكرهم واحفظ بلادنا من كل سوء وشر ومكروه يصيبنا.
انتم أصلا ليس لديكم الجودة في غازكم كله ماء .لهذا انتم فشلتم في تصديره ولا أحدا يريد منكم هذآ الثلوت.
همنا الوحيد هو كرامة وسيادة صحرائنا المغربية وبجهد الله سنسترجع جميع اقاليمها. .
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا النظام الجزائري العسكري الإرهابي فهو الخصم الوحيد للمغرب.فنحن له بالمرصاد لكل من سولت له نفسه الاستهزاء والاستهتار بصحرائنا سنقف لهم…..
كل هذا ان النظام الجزائري العسكري الإرهابي لم تهضم له ان الصحراء المغربية وبالاخص عند اعتراف صريح رسمي بعض الدول الأوروبية والعربية والغربية بالصحراء مغربية أبا عن جد وحينئذ النظام الجزائري العسكري مقروص.
لانريد منكم لا جمال ولا أناقة هههههههههههه.
أنتم تظمون بغازكم ستنتهي حياتنا جوعا بالعكس نحن الآن في أحس الأحوال.ولن ننهزم .المغرب بلد الحرية والحق والقانون ودولة إسلامية تحافظ على المبادئ والأخلاق الحميدة لاحاجة لنا عندكم.
لا نريد اي شي يأتي من جارة الشر والسوء اتمنى بناء جدارا كبير بيننا وبين الجارة الشريرة لا يأتي منها سوى القرقوبي والمهاجرينذذذ
لقد تجولت العالم ولم اجد نظام مثلكم لايعرفون معنى الاسلام والديمقراطية إنه نظام إرهابي ديكتاتوري وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
الحمدلله المغرب له علاقات دبلوماسية بالغة الأهمية وله استثمارات نفطية من طرف بعض الدول . نحن لانريد منكم هذآ الغاز المتخلط بالماء.
إن المغرب قادر على تجديد عقد مع جميع الدول الا انتم ولو تكونوا انتم في دنيا.