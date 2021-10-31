قنصلية متنقلة لأفراد الجالية المغربية في جزيرة ساردينيا

2021-10-31 / 11:24 مساءً
0
عبد اللطيف الباز / هبة بريس

عبد اللطيف الباز / هبة ريس

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية في روما ، السبت والأحد 30 و31 أكتوبر الجاري، قنصلية متنقلة في مدينة ساردينيا وضواحيها لتقريب الإدارة من المرتفقين من أفراد الجالية المغربية المقيمين بجنوب إيطاليا.وخلال هذه العملية، استقبل موظفو القنصلية أعضاء الجالية المغربية، في احترام للتدابير الاحترازية الصحية لـ”كوفيد-19″، وتمكنوا من تقديم خدمات، بما في ذلك التسجيلات الشواهد الادارية ، والمصادقة على التوقيعات الخاصة بالتوكيلات، والقيد في سجلات الحالة المدنية، بالإضافة إلى تسجيل طلبات الحصول على جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الإدارية، أتاح الإنتقال إلى مدينة ساردينيا أيضا، الإنصات إلى أفراد الجالية المغربية والتعرف على توقعاتهم، وأوضاعهم الإجتماعية والمهنية، لاسيما أولئك الذين لأسباب عائلية أو مهنية، لا يمكنهم السفر إلى روما.

وأوضح عبد الحق الجنين القنصل العام، أن المبادرة تندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، وتقريب الخدمات الإدارية من محل إقامتهم، والإهتمام بأحوالهم وشؤونهم، وتمكينهم من مختلف الخدمات الإدارية في أفضل الأحوال.وكما نوه بعمل الجالية في إشعاع صورة المغرب في إيطاليا والعالم، وعلى أهمية ونوعية العلاقات الثنائية بين الوطن من المغاربة المقيمين في الخارج والبلد المضيف، وخاصة إيطاليا وجهتها الجنوبية، التي فتحت أوراش تعاون مع البلديين.

وأكد العديد من أفراد الجالية المغربية بساردينيا ونواحيها والمستفدين من هذه العملية عن إرتياحهم و إستحسانهم لمثل هذه المبادرات التي تندرج في إطار مبادرة القرب الرامية الى تقريب الادارة من المواطنين، وعن شكرهم الجزيل لخدمات القنصلية المغربية المتنقلة بروما ، وهي خدمات اعتبروها في المستوى المطلوب تطبعها التضحية وحسن أداء الموظفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا..مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل في كازيرتا

إيطاليا..مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل في كازيرتا

2021-10-31 / 9:00 صباحًا
Photo of بلباو: مغاربة يقطعون مسافة 2000 كلم من أجل الحصول على جواز السفر

بلباو: مغاربة يقطعون مسافة 2000 كلم من أجل الحصول…

2021-10-30 / 11:00 مساءً
Photo of ريان إير: البرتغال منعت الشركة من فتح 3 مسارات جديدة مع المغرب

ريان إير: البرتغال منعت الشركة من فتح 3 مسارات…

2021-10-30 / 3:19 مساءً
Photo of أزيد من 3 آلاف مغربي إستفادوا من خدمات القنصلية المتنقلة ب”اراغون”

أزيد من 3 آلاف مغربي إستفادوا من خدمات القنصلية…

2021-10-25 / 12:09 مساءً
Photo of ساعتين بعد اعتقاله.. إطلاق سراح متهم بقتل مغربي في تكساس

ساعتين بعد اعتقاله.. إطلاق سراح متهم بقتل مغربي في…

2021-10-25 / 10:52 صباحًا
Photo of رئيس الغرفة الاولى بالبرلمان الايطالي يلتقي بسفير المغرب بروما

رئيس الغرفة الاولى بالبرلمان الايطالي يلتقي بسفير المغرب بروما

2021-10-23 / 10:59 صباحًا
Photo of المغرب يسمح بإجلاء مغاربة في رحلات مباشرة لهولندا

المغرب يسمح بإجلاء مغاربة في رحلات مباشرة لهولندا

2021-10-21 / 9:57 مساءً
Photo of القضاء الهولندي يدين مقتحمي قنصليتين مغربيتين

القضاء الهولندي يدين مقتحمي قنصليتين مغربيتين

2021-10-20 / 8:16 مساءً
Photo of في ظل صمت الحكومة .. مغاربة العالم مفجعون بخبر الاغلاق مجددا

في ظل صمت الحكومة .. مغاربة العالم مفجعون بخبر…

2021-10-20 / 10:29 صباحًا
Photo of اسبانيا: تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص وإنتشال 6 جثت والبحث عن 19 مغربي

اسبانيا: تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص وإنتشال 6 جثت والبحث…

2021-10-18 / 11:15 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق