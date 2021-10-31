وفاة شخص في مهرجان لمطاردة الثيران في إسبانيا

2021-10-31 / 10:12 مساءً
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، أن شخصا لقي حتفه، خلال مهرجان مطاردة الثيران في شرق إسبانيا.

وأوضحت السلطات، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن رجلا نزف حتى الموت متأثرا بجراحه بعد أن نطح في مهرجان لركض الثيران بشرق إسبانيا.

وكانت هذه أول حالة وفاة من نوعها في البلاد منذ استئناف مثل هذه الأحداث بعد تخفيف قيود فيروس كورونا خلال الصيف.

وأصيب 3 أشخاص بجروح أثناء مهرجان لمطاردة الثيران نظّم في تافالا بمنطقة نافار الإسبانية يوم السبت الماضي.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه يمكن للشعب الإسباني العودة إلى التجمعات في الشارع بحرية وفي الأماكن المغلقة بنسبة 80 في المائة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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