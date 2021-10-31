المئات من رافضي جواز التلقيح يحتجون في مسيرة بشوارع طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
احتشد المئات من ساكنة مدينة طنجة، عشية اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة ، لولوج الاماكن العمومية والفضاءات الشبه عمومية والخاصة .
وتجمع عشرات المواطنات والمواطنين بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، رفضا لجواز التلقيح قبل أن تتحول الوقفة الى مسيرة جابت شارع محمد الخامس قبل أن يعود المحتجون الى ساحة الامم رافعين شعارات مطالبة بالغاء اجبارية جواز التلقيح .
وتأتي هذه الخطوة بعد وقفة احتجاجية تم تنظيمها بمدينة طنجة يوم الأربعاء الماضي، وشارك بها عدد قليل من المحتجين، وتم منعها من طرف السلطات.
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تعليق واحد
دولة حكارة والله هذآ عار عليكم..