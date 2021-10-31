المئات من رافضي جواز التلقيح يحتجون في مسيرة بشوارع طنجة

2021-10-31 / 9:38 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

احتشد المئات من ساكنة مدينة طنجة، عشية اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة ، لولوج الاماكن العمومية والفضاءات الشبه عمومية والخاصة .

وتجمع عشرات المواطنات والمواطنين بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، رفضا لجواز التلقيح قبل أن تتحول الوقفة الى مسيرة جابت شارع محمد الخامس قبل أن يعود المحتجون الى ساحة الامم رافعين شعارات مطالبة بالغاء اجبارية جواز التلقيح .

وتأتي هذه الخطوة بعد وقفة احتجاجية تم تنظيمها بمدينة طنجة يوم الأربعاء الماضي، وشارك بها عدد قليل من المحتجين، وتم منعها من طرف السلطات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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