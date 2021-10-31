طرفاية: وفاة قاصر وجرح آخر إثر حادث مميت

هبة بريس _ اشعبان لحبيب

إهتزت مدينة طرفاية قبل قليل, من مساء اليوم الاحد على وقع حادثة سير خطيرة، إثر اصطدام شاحنة نقل الاسماك بشكل قوي، مع دراجة هوائية كان على متنها قاصران بالطريق الساحلية امكريو.

ووفق شهود عاينوا الواقعة عن كثب، أكدوا ل هبة بريس أن سائق الشاحنة الذي كان يسير بالطريق المذكورة، دهس سائق الدراجة الهوائية وصديقه بشكل مفاجئ على قارعة الطريق.

الحادثة الأليمة أسفرت عن وفاة قاصر في مكان الحادث، ونقل صديقه إلى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي، بعد إصابات بليغة تعرض لها إثر الحادث الخطير

هذا وبعد اشعارها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي الترابي إلى مكان الحادث، والسلطات المحلية وكذا الوقاية المدنية، من أجل فتح تحقيق لأجل معرفة أسباب الحادث المأساوي، الذي اهتزت له ساكنة مدينة طرفاية حيث تجمهر العديد من المواطنين، امام المركز الصحي بطرفاية تظامنا مع أسرة الضحية وصديقه.

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