احتجاجات ” جواز التلقيح” بوجدة .. كر وفر لفض وقفة تنادي بالغاء ” الإجبار”

هبة بريس _ وجدة

خرج المئات من المواطنات والمواطنين بعد زوال يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة حيث قامت السلطات الأمنية بتطويق ساحة 09 يوليوز بشارع محمد الخامس لمنع وفض الوقفة.

ورغم المنع، تفرق المتظاهرون على شكل مجموعات مرددين شعارات حول عدم تقبلهم لجواز التلقيح الذي يحد من حرية تنقلاتهم، معتبرينه يناقض الدستور المغربي في مجال الحريات الفردية.

وبعد كر وفر ولمدة ساعتين بين ازقة الشوارع الرئيسية للمدينة تم تفريق الوقفة ا بحضور مختلف تلاوين القوة العمومية

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 6 1