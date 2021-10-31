احتجاجات ” جواز التلقيح” بوجدة .. كر وفر لفض وقفة تنادي بالغاء ” الإجبار”

2021-10-31 / 7:09 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

خرج المئات من المواطنات والمواطنين بعد زوال يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة حيث قامت السلطات الأمنية بتطويق ساحة 09 يوليوز بشارع محمد الخامس لمنع وفض الوقفة.

ورغم المنع، تفرق المتظاهرون على شكل مجموعات مرددين شعارات حول عدم تقبلهم لجواز التلقيح الذي يحد من حرية تنقلاتهم، معتبرينه يناقض الدستور المغربي في مجال الحريات الفردية.

وبعد كر وفر ولمدة ساعتين بين ازقة الشوارع الرئيسية للمدينة تم تفريق الوقفة ا بحضور مختلف تلاوين القوة العمومية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. يا،عقول العصافير الشعب،يريد،إسقاط الزيادات،الصاروخية،في المواذ،الغذاءية،والبنزين الخ، اما،الجواز والثلقيح،الدولة وصلت،الى النسبة،التي تريد،اففف،من،هذا،المجتمع،الغبي الذي،لايعرف،ماله،وما،عليه،

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