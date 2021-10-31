فاس.. وقفة احتجاجية حاشدة تطالب بإلغاء جواز التلقيح

ع.محياوي - هبة بريس

احتج العشرات من المواطنين والمواطنات بمدينة فاس بعد زوال اليوم الاحد 31 مارس 2021 بشارع الحسن الثاني مقابل ساحة فلروانسا للتعبير عن رفضهم لقرار ” جواز التلقيح ”

المحتجون رفعوا شعارات مناوئة للحكومة المغربية ؛ وسط إجراءات أمنية مكثفة، ضد فرض “جواز التلقيح” مؤكدين أن المس بالحرية الشخصية هو انتهاك خطير للدستور المغربي ومقتضيات القانون الدولي .

وردد المحتجون هتافات منها: “صامدون صامدون.. للجواز رافضون”، و”هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”.

جدير بالذكر أنه خلال الايام التي أعقبت سريان تفعيل قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة؛ أكثر من 30 ألفا شخص من فعاليات حقوقية وسياسية وقعوا عريضة عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار فرض جواز التلقيح باعتباره قرارا غير قانوني ويمس بالحق في الحرية الشخصية التي لا تقبل المساومة والانتهاك.

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