تبون يرفض رسميا تمديد عقدة انبوب الغاز مع المغرب
أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، الشركة الوطنية “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد المتعلق بضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد “تسلم الرئيس تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.
ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
8 تعليقات
قد يخسف به الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول المثل: لمعلقة بلا سيدي ربي طيح.
الما و الشطابة حتى لقاع البحر ماذا تنتظر من جار السوء غير الحقد و الحسد و الكره اللهم باعد بيننا و بين كبرانات فرنسا في الدنيا و الاخرة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما يغيظ العصابة الحاكمة في الجزائر هو عدم الإهتمام من الجانب المغربي الرسمي من تصريحات الحكومة الجزائرية لا من تهديدات ولا استفزازات ولا تصريحات عدائية فالمغرب يعاملهم بمقولة القافلة تسير والكلاب تنبح. والله أنا مغربي وأفتخر.
هالعار سيدي الرايس الى مادوز الغاز ديالكم من بلادنا . تا سير تلعب مع اقرانك !
الماء و شطابة حتى قاع البحر.
الله يجعل البركة في إخواننا في الخليج وبالخصوص قطر الشقيقة و الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية الشقيقة و الكويت الشقيق
إلى طرضك البخيل عند الكريم تبات.
يجب على الشعب المغربي الصبر و الصمود
مجرد تساؤل.
ما رأيكم من تصرف مثل الجزائر لأسباب أتفه من أسبابها !!!؟؟؟
المغربيون يطعنون في القرارات الجزائرية، ويصفونها بكل الأوصاف الدنيئة.
لنقارن تصرف المغرب مثلا مع إسبنانيا وألمانيا.
المغرب استدعى سفيرتيه في البلدين وجمد التعاون معهما بدعوى عدم دعوته إلى مؤتمر برلين 1 وعد إلجام محمد حاجب بالنسبة لألمانيا، وبدعوى استقبال إبراهيم غالي للعلاج بالنسبة لإسبانيا.
مثال أخر. السعودية استدعت سفيرها من لبنان وطردت سفير لبنان لديها وأوقفت وارداتها ومنعت مواطنيها من السفر إليه وحرضت دول مجلس التعاون على حذو حذوها، لمجرد رأي مخالف لرأيها حول حربها على اليمن لجورج قرداحي قبل أن يستوزر.