المئات من سكان أكادير يحتجون ضد فرض جواز التلقيح والأمن يفرق المحتجين

أحمد وزروتي: هبة بريس

تجمهر المئات من سكان مدينة أكادير والنواحي اليوم اللأحد 31 اكتوبر 2021 في ساحة الود بحي الداخلة، احتجاجا على مأ أسموه الفرض القسري لجواز التلقيح على المواطنين عند دخولهم للإدارات والأماكن العامة.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بفرض الجواز، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف ما أسموه بالتضييق على الحريات العامة للأفراد



وعرفت الساحة تواجد العديد من رجال القوات العمومية وسلطة محلية، حيث تم تفريق المحتجين دون تسجيل أي إصابات، لا في صفوف المحتدين أو في صفوف القوات العمومية.

وتعتبر هذه المظاهرة هي الثالثة من نوعها، والتي يحتج فيها المواطنون على فرض جواز التلقيح.

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