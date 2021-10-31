احتجاجات ” جواز التلقيح “… تدخلات أمنية تخلف إصابات وتوقيفات

هبة بريس _ الرباط

خرجت العديد من المدن يوم الأحد في وقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن المغربية.

وكالعادة ؛ تدخلت القوات الامنية بالقوة اذ تناقلت صفحات فيسبوكية مظاهر تعنيف وتدخلات أمنية خلفت معها مصابين وموقوفين، كما هو الشأن بالعاصمة الرباط ؛ الدار البيضاء

ورفع المحتجون في الشوارع المغربية شعارات رافضة لإجبارية التلقيح، مؤكدين على حقهم في الاختيار بين التطعيم ورفضه، كما حملوا لافتات تندد بفرض جواز التلقيح بشكل حد من حقوقهم وحرياتهم.

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