منيب تتزعم مئات البيضاويين في مظاهرة ضد “جواز التلقيح “

2021-10-31 / 5:54 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تزعمت نبيلة منيب الامينة العام لحزب الاشتراكي الموحد المئات من المواطنين بمدينة الدار البيضاء في مسيرة احتجاجية، رفضا لإجبارية “جواز التلقيح”

وقبل الانطلاق الفعلي للمسيرة اعطت منيب تصريحات صحفية ادانت فيها الاخيرة لغة ” الإجبار ” من خلال فرض ” جواز التلقيخ ” .

ورفع الجميع شعارات منها “لا لا ثم لا للجواز المهزلة.. صامدون صامدون للجواز رافضون.. الشعب يريد إسقاط الجواز”.

وتعتبر هذه المظاهرة الأكبر من نوعها منذ إعلان السلطات الحكومية، العمل بإجبارية جواز التلقيح في 21 أكتوبر 2021، بحضور شباب ونساء وجماهير رياضية، وفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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