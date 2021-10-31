الملك مهنئا بنكيران: عهدنا فيك روح المسؤولية والتشبث بمقدسات الأمة

2021-10-31 / 5:30 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الإله ابن كيران، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.

وقال الملك في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، أن نهنئك على الثقة التي حظيت بها من قبل مؤتمره الوطني الاستثنائي، والتي تجسد التقدير الذي يكنه لك مناضلات ومناضلو الحزب، اعتبارا لمسارك الحزبي المتميز، ولما هو مشهود لك به من خصال إنسانية ومؤهلات سياسية، وما هو معهود فيك من روح المسؤولية، والتشبث بمقدسات الأمة”.

وأضاف “والله تعالى نسأل أن يلهمك التوفيق في مسؤوليتك القيادية، من أجل تعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، لمواصلة مساهمته البناءة، إلى جانب الأحزاب الوطنية الجادة، في المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا، بما تنطوي عليه من تحديات تنموية وخارجية حاسمة، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن، تسمو فوق كل اعتبار”.

ومما جاء في برقية الملك أيضا “ولا يفوتنا ختاما أن نطلب منك إبلاغ سامي عبارات تقديرنا، لسلفك الدكتور سعد الدين العثماني، ولكافة أعضاء حزب العدالة والتنمية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ابلاضي .. نجلة بنكيران تلوح بالاستقالة

بعد ابلاضي .. نجلة بنكيران تلوح بالاستقالة

2021-10-31 / 4:25 مساءً
Photo of بعد انتخاب امانة البيجيدي ..خديحة أبلاضي تستقيل من الحزب

بعد انتخاب امانة البيجيدي ..خديحة أبلاضي تستقيل من الحزب

2021-10-31 / 3:42 مساءً
Photo of العثماني: أنا جندي في حزب العدالة والتنمية

العثماني: أنا جندي في حزب العدالة والتنمية

2021-10-31 / 12:58 مساءً
Photo of بن كيران :”استشعرت بأن الحزب محتاجيني ومقديتش نخوي بيه“

بن كيران :”استشعرت بأن الحزب محتاجيني ومقديتش نخوي بيه“

2021-10-31 / 12:45 مساءً
Photo of هيئة نقابية تدعو الحكومة للزيادة في الأجور وإصلاح الأعطاب الاجتماعية

هيئة نقابية تدعو الحكومة للزيادة في الأجور وإصلاح الأعطاب…

2021-10-31 / 10:30 صباحًا
Photo of بعد انتخابه أمينا عاما “للبيجيدي” ..العثماني يهنئ بنكيران ويتمنى له الشفاء

بعد انتخابه أمينا عاما “للبيجيدي” ..العثماني يهنئ بنكيران ويتمنى…

2021-10-30 / 11:00 مساءً
Photo of عمر هلال: الجزائر لديها أجندة سياسية، والمغرب لديه قضية وطنية مقدسة

عمر هلال: الجزائر لديها أجندة سياسية، والمغرب لديه قضية…

2021-10-30 / 10:58 مساءً
Photo of البوليساريو تعترف بالهزيمة وتتهم مجلس الأمن الدولي “بالتقاعس”

البوليساريو تعترف بالهزيمة وتتهم مجلس الأمن الدولي “بالتقاعس”

2021-10-30 / 10:15 مساءً
Photo of عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب…

2021-10-30 / 9:02 مساءً
Photo of بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج سياسة الآذان الصماء “

بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج…

2021-10-30 / 7:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق