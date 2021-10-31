بعد ابلاضي .. نجلة بنكيران تلوح بالاستقالة
هبة بريس _ اارباط
سجلت نجلة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، سمية بنكيران امتعاضها بعد انتخاب والدها يوم أمس السبت أمينا عاما للحزب، وتشكيل الأمانة العامة للحزب، مهددة بالاستقالة.
وكتبت سمية بنجلون تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الأحد، “مع حبي وتقديري لوالدي، أعتقد أن العديد من اختيارات الأمانة العامة غير صائبةّ”.
ولوحت نجلة بنكيران بقرار تقديم استقالتها من الحزب، قائلة: “أعتقد أني سأعجل بقرار الاستقالة الذي طالما أخرته”.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
4 تعليقات
الكاهن الاعظم و براح جهنم مع الافعى
واش بنجلون او بنكيران
لأنها تعلم جيدا انه لن بنجح ابدا في الضحك على المغاربة مرة أخرى ..وقد جرب نفسه في الدعوة قبيل الانتخابات إلى المشاركة والتصويت على حزبه وعليها شخصيا ..ولم يلتفت احد لدعوته بل زادت دعوته في الطين بلة .. وكان وجودها في لاءيحة مقاطعة حسان بالرباط السبب المباشر في انتكاستها وسقوطها.
مسرحية ربما تنطال على بسطاء التفكير.