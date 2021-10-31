بعد ابلاضي .. نجلة بنكيران تلوح بالاستقالة

2021-10-31 / 4:25 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

سجلت نجلة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، سمية بنكيران امتعاضها بعد انتخاب والدها يوم أمس السبت أمينا عاما للحزب، وتشكيل الأمانة العامة للحزب، مهددة بالاستقالة.

وكتبت سمية بنجلون تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الأحد، “مع حبي وتقديري لوالدي، أعتقد أن العديد من اختيارات الأمانة العامة غير صائبةّ”.

ولوحت نجلة بنكيران بقرار تقديم استقالتها من الحزب، قائلة: “أعتقد أني سأعجل بقرار الاستقالة الذي طالما أخرته”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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