بعد أبو علين.. اعتقال الإمام عبد العزيز خربوش الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب
هبة بريس _ الرباط
اعتقلت شرطة مدينة بوزنيقة عصر امس السبت 30 أكتوبر 2021 الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب -الإمام الموقوف منذ سنة 2008- عبد العزيز خربوش، بعدما فاجأته بزيارة لمحله لبيع الزيوت .
والاخير يعتبر الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب وهو أحد أبرز الوجوه في الدفاع عن قضايا أسرة المساجد، و المشرف على صفحة “رابطة أسرة المساجد بالمغرب” .
وتبقى دوافع الاعتقال مجهولة لحدود الساعة .
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3 تعليقات
انها اهانة لحماة المساجد، بدؤوا بهم ثم بعدها المساجد
من اعتقال الصحافيين إلى الأئمة، هل يعني أن إجهاض وزارة حقوق الإنسان والحريات كان مبرمجا لهذه الإعتقالات؟
الماسونية ثم الماسونية