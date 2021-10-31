بعد أبو علين.. اعتقال الإمام عبد العزيز خربوش الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب

هبة بريس _ الرباط

اعتقلت شرطة مدينة بوزنيقة عصر امس السبت 30 أكتوبر 2021 الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب -الإمام الموقوف منذ سنة 2008- عبد العزيز خربوش، بعدما فاجأته بزيارة لمحله لبيع الزيوت .

والاخير يعتبر الكاتب العام للرابطة الوطنية لأئمة المغرب وهو أحد أبرز الوجوه في الدفاع عن قضايا أسرة المساجد، و المشرف على صفحة “رابطة أسرة المساجد بالمغرب” .

وتبقى دوافع الاعتقال مجهولة لحدود الساعة .

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