بعد انتخاب امانة البيجيدي ..خديحة أبلاضي تستقيل من الحزب

هبة بريس _ الرباطو

قدمت عضو المجلس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خديجة أبلاضي، استقالتها من الحزب، عقب انتخاب الأمانة العامة الجديدة.

وأعلنت أبلاضي على حسابها الخاص فيسبوك، أنها قدمت استقالتها، دون ذكر الأسباب والدوافع وراء ذلك

واعلنت الاخيرة استقالتها مباشرة بعد تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أعضاء الأمانة العامة للحزب، وذلك باقتراح من الأمين العام لحزب “المصباح” عبد الإله ابن كيران.

وضمت اللائحة كل من الحبيب شوباني، ونبيل الشيخي، مصطفى الخلفي، محمد رضا بنخلدون، عبد الله الهامل، خالد البوقرعي، محمد لمين ديدة، أمينة ماء العينين، ربيعة بوجة، صباح بوشام، جهاد رباح، نوفل الناصري، سعيد خيرون، منينة المودن، يونس الداودي.

وفضلا عن الذين تم التصويت عليهم اليوم، تضم الأمانة العامة أعضاء بالصفة، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للحزب والكاتب الوطني للشبيبة، والمسؤول المالي الوطني، وئيس منتدى الأطر، ورئيس المجموعة النيابة للحزب بمجلس النواب، ورئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.

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