لقاح فايزر

المغرب يتسلم أزيد من 850 ألف جرعة من لقاح فايزر

2021-10-31 / 2:54 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تسلم المغرب، مساء أمس السبت، شحنة جديدة من لقاح “فايزر” الأمريكي المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك في إطار “كوفاكس”؛ المبادرة العالمية التي أُحدثت لضمان توزيع منصف للقاحات عبر العالم.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالمغرب بأن القائم بالأعمال الأمريكي لورانس راندولف، ومسؤولون في وزارة الصحة، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب، بروك إيشام، انتقلوا إلى مطار الدار البيضاء لاستلام شحنة تضم أكثر من 850 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، قادمة من أمريكا إلى المغرب.

وأضافت في تدوينة على “فيسبوك”: “إلى جانب هذه الجرعات من لقاح فايزر البالغة 850.590 جرعة، قدمت الولايات المتحدة 2 مليون دولار إضافية كمساعدة لـ COVID-19 لزيادة دعم استجابة المغرب الناجحة للقضاء على الوباء”.

تأتي هبة اليوم من لقاح فايزر، بعد شحنة تضمنت أزيد من 300,000 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأحادي الجرعة في يوليوز االماضي

وتعتبر الولايات المتحدة أهم دولة مانحة لمبادرة كوفاكس، حيث ساهمت ب 4 ملايير دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. حيث منحت الحكومة الأمريكية الى حدود اليوم، أزيد من 200 مليون جرعة لقاح لفائدة الدول تعتبر الولايات المتحدة أهم دولة مانحة لمبادرة كوفاكس، حيث ساهمت ب 4 ملايير دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

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