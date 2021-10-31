اليابان.. مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو

2021-10-31 / 2:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أوقفت السلطات اليابانية، الأحد، شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين، وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، بينها قناة “أن أتش كي” التلفزيونية، ووكالة كيودو للأنباء، مشيرة إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام، نقلت عنها فرانس برس، أن الرجل سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.

وقالت قناة أن أتش كي إن الهجوم حدث في “قطار بمنطقة تشوفو غرب طوكيو”.

وتقول الشرطة إن الحادث وقع الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، وكان القطار يعمل على خط سكة حديد كيو بالقرب من محطة كوكوريو.

وقالت مصادر محلية للقناة إنه المهاجم يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا، وتم استدعاء ست سيارات إسعاف إلى الموقع.

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

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