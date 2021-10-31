بنك المغرب ..سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,30 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل أنه في 22 أكتوبر الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,5 ملايير درهم، بارتفاع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 10,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 21 و 27 أكتوبر، ما مجموعه 79,1 مليار درهم، منها 29,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 3,2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 27 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 28 أكتوبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 1,9 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 19,9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “التأمينات” بـ 4,4 في المائة، و”الأبناك” بـ 2,7 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ2,4 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الصناعات الدوائية” و”العقار”، على التوالي، بـ 1,4 و1,3 في المائة.

وأشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 1,1 مليار درهم مقابل 523,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 227 مليون درهم مقابل 163,7 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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