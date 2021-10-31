بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب ..سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

2021-10-31 / 1:59 مساءً
0
هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,30 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل أنه في 22 أكتوبر الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,5 ملايير درهم، بارتفاع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 10,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 21 و 27 أكتوبر، ما مجموعه 79,1 مليار درهم، منها 29,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 3,2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 27 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 28 أكتوبر).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 1,9 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 19,9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “التأمينات” بـ 4,4 في المائة، و”الأبناك” بـ 2,7 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ2,4 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الصناعات الدوائية” و”العقار”، على التوالي، بـ 1,4 و1,3 في المائة.

وأشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 1,1 مليار درهم مقابل 523,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 227 مليون درهم مقابل 163,7 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المنتدى الدولي للنقل يشيد بجهود المغرب

المنتدى الدولي للنقل يشيد بجهود المغرب

2021-10-30 / 9:55 صباحًا
Photo of الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر نسخة جديدة من دليل المستثمر

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر نسخة جديدة من دليل…

2021-10-29 / 6:50 مساءً
Photo of بالأرقام .. مئات الملايين الإضافية على الدفاع في الجزائر والمغرب

بالأرقام .. مئات الملايين الإضافية على الدفاع في الجزائر…

2021-10-29 / 6:14 مساءً
Photo of تقرير.. اتصالات المغرب تحتفظ بالريادة كأسرع خدمة انترنيت للهواتف

تقرير.. اتصالات المغرب تحتفظ بالريادة كأسرع خدمة انترنيت للهواتف

2021-10-29 / 10:23 صباحًا
Photo of رجال أعمال من ميتز الفرنسية يحطون الرحال بجهة الداخلة

رجال أعمال من ميتز الفرنسية يحطون الرحال بجهة الداخلة

2021-10-28 / 10:52 مساءً
Photo of متوسط أجور الوظيفة العمومية ارتفع ب15% خلال 10 سنوات

متوسط أجور الوظيفة العمومية ارتفع ب15% خلال 10 سنوات

2021-10-28 / 11:39 صباحًا
Photo of أكادير : العربية للطيران تستنزف 16 مليون درهم من ميزانية مجلس الجهة

أكادير : العربية للطيران تستنزف 16 مليون درهم من…

2021-10-28 / 11:08 صباحًا
Photo of وجدة .. رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقيات مع البنك الشعبي لدعم الاستثمار

وجدة .. رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقيات مع البنك…

2021-10-27 / 2:15 مساءً
Photo of إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة ينعش القطاع بعد أزمة كورونا

إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة ينعش القطاع بعد…

2021-10-27 / 11:33 صباحًا
Photo of مجموعة البنك الشعبي تحتفي بالعالمي فلاندران عبر رواق “لقطات من الحياة”

مجموعة البنك الشعبي تحتفي بالعالمي فلاندران عبر رواق “لقطات…

2021-10-27 / 10:52 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق