أزمة تصريحات قرداحي.. الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير الكويت

2021-10-31 / 1:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالان هاتفيان، الأحد، بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لشكرهما على مواقفهما تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وفقا لبيانين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعبر الملك سلمان خلال الاتصالين عن “شكره” لما قامت به البحرين والكويت تجاه تصريح قرداحي، “بما يعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي”.

من جهته، جدد الملك البحريني، تأكيده على “عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي”، وفقا للبيان.

بدوره، اعتبر أمير دولة الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات “تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة”.

واستدعت السعودية، الجمعة، سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت، السبت، في حين أعلنت قطر استنكارها لتصريحات الوزير اللبناني.

وأعلنت الإمارات، مساء السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد، وذلك “تضامنا” مع السعودية على خلفية تصريحات قرداحي.

واعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية، يقول إنها أجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية في سبتمبر، أن الحوثيين “يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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