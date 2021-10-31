العثماني: أنا جندي في حزب العدالة والتنمية

2021-10-31 / 12:58 مساءً
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هبة برييس _ الرباط

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أنه جندي في حزب العدالة والتنمية.

وأضاف العثماني في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني لحزب “المصباح”، الأحد 31 أكتوبر 2021 ببوزنيقة، أن الحزب ليس مواقع مسؤولية، وإنما هو رجال ونساء يعملون لله لتحقيق الأهداف التي انطلقنا لها منذ أول مرة، مسترسلا: “سنستمر على العمل لتحقيقها إلى أن نلقى الله”.

وتابع، مكانة الحزب وقوته وألقه واسهامه في وطنه غير مرتبط بالمقاعد، وإنما بالمبادئ التي ينطلق منها من الأسس التي يتشبث بها أبناؤه وبناته، وبها سيبقى قادرا على القيام بدوره والاسهام إيجابيا في بناء وطنه، معبرا عن ثقته بأن الحزب سيستمر مدرسة في الحياة السياسية المغربية، وإضافة نوعية للمشهد السياسي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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